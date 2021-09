La cour de Blida a décidé, hier, de reporter le procès en appel de l'ex-directeur général de la Sûreté nationale (Dgsn), Abdelghani Hamel, et de l'ancien chef de la sûreté de wilaya d'Alger, Noureddine Berrachdi, au 10 octobre prochain. Le report de ce procès, dans lequel les accusés, Abdelghani Hamel et Noureddine Berrachdi, sont poursuivis pour «abus de fonction» a été dicté par l'absence de certains témoins, dont l'ex-ministre Tayeb Louh, actuellement en détention pour d'autres affaires. Le témoin Kamel Chikhi, dit «El Boucher», également en détention, était présent à cette audience. Selon le rendu de renvoi du tribunal, l'ancien chef de la sûreté de wilaya d'Alger a poursuivi les investigations dans une affaire de blanchiment de fonds publics d'une valeur de 125 millions de da, et de financement de groupes terroristes, dans laquelle est accusé Kamel Chikhi, dit «El Boucher», après son renvoi devant le procureur de la République. Le tribunal de Blida avait condamné Abdelghani Hamel et Noureddine Berrachdi à une peine de 4 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 100000 dinars chacun.