La chambre pénale de la cour d'Alger a reporté, hier, le procès en appel de l'ex-directeur général de la Sûreté nationale (Dgsn), Abdelghani Hamel et de membres de sa famille, au 20 octobre prochain, sur demande de la défense. Cette affaire a été réinscrite au rôle, suite à la décision de la Cour suprême, qui a accepté le pourvoi en cassation introduit dans les arrêts rendus par la cour d'Alger en août 2020. L'ex- Dgsn Hamel et des membres de sa famille (son épouse, Annani Salima, ses fils Chafik, Amiar, Mourad et sa fille Chahinaz), sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation, dont «blanchiment d'argent», «enrichissement illicite», «trafic d'influence» et «obtention d'assiettes foncières par des moyens illégaux».

Sont également poursuivis, dans cette affaire, les deux anciens walis d'Oran, Abdelmalek Boudiaf et Abdelghani Zaalane, l'ancien wali de Tipasa, Ghellaï Moussa, l'ancien wali de Tlemcen, Bensebane Zoubir ainsi que l'ex-directeur général de l'Office de promotion et de gestion immobilière (Opgi), Mohamed Rehaimia. Pour rappel, la cour d'Alger avait condamné Abdelghani Hamel à 12 ans de prison ferme. Son fils, Amiar Hamel a écopé d'une peine de 8 ans de prison ferme, Chafik 6 ans, son fils Mourad 5 et sa fille Chahinaz à 2 ans de prison dont une année ferme.