Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a reporté, hier, le procès des accusés dans l’affaire du groupe agroalimentaire Benamor, au 16 février en cours. Le report de ce procès intervient suite à l’absence d’un témoin pour des raisons de santé, en l’occurrence l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a indiqué le président de séance. Sont poursuivis dans cette affaire une vingtaine d’accusés, dont l’homme d’affaires Amor Benamor ainsi que les anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal et l’ancien ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Rachid Benaïssa, pour dilapidation de deniers publics, blanchiment d’argent, obtention d’indus privilèges et exploitation illégale de terres agricoles.