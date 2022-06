Le président du pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi M'hamed a reporté le procès de l'ex-président directeur général(P-DG) de l'aéroport international d' Alger, Tahar Allache, au 27 juin prochain à la demande de la défense.

Le P-DG d'Air Algérie est poursuivi pour plusieurs chefs d'inculpation dont l'«abus de fonction», « dilapidation de deniers publics», «passation de marchés en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en vue de procurer à autrui un avantage injustifié» et «surfacturation», des infractions prévues par la loi 01-06 relative à la prévention et la lutte contre la corruption.

Quelque 12 autres accusés parmi les collaborateurs de l'ex-P-DG au sein de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger comparaîtront, également, devant le même tribunal dans le cadre de cette affaire. Le juge d'instruction de la deuxième chambre du pôle pénal économique et financier a ordonné le 12 mai dernier, la saisie de tous les biens immobiliers et comptes bancaires de Tahar Allache.

À la tête de l'aéroport d' Alger depuis 15 ans, l'accusé principal et ex- P-DG de la Sgsia, a été limogé le 31 ami dernier. Le juge d'instruction de la deuxième chambre du pôle pénal économique et financier avait soumis, le 9 juin dernier, le dossier au parquet, qui a programmé le procès pour l'audience d'hier.

Notons que Tahar Allache était frappé d' interdiction de sortie du territoire national (Istn) depuis le 1er août dernier.