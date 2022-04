Le président du pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi M'hamed a reporté, hier, le procès de Saïd Bouteflika et Ali Haddad au 9 mai prochain à la demande des avocats du frère cadet du président pour prendre connaissance du dossier. Cela d'une part, d'autre part, le report a été motivé par l'absence de la défense de Ali Haddad. Pour des raisons de santé, l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal qui comparait en tant que témoin dans cette affaire a demandé d'être auditionné par vidéoconférence à partir de la prison de Koléa où il est incarcéré. Cette nouvelle affaire porte sur la chaîne TV Istimraria, destinée à faire la promotion du 5e mandat du défunt président déchu Abdelaziz Bouteflika.

L'ancien président du FCE, Ali Haddad, et le frère cadet et conseiller du président déchu, Saïd Bouteflika, dont le procès devait débuté hier, sont poursuivis pour, entre autres, chefs d'inculpation liés au «financement occulte de la campagne électorale» pour le 5e mandat en faveur du défunt président Abdelaziz Bouteflika et au «blanchiment d'argent». Les équipements en vue de son lancement ont été importés par l'homme d'affaires Ali Haddad. L'instruction de cette affaire, menée par le pôle pénal économique et financier de Sidi M'hamed a été clôturée récemment.

Le juge d'instruction a ordonné de placer Saïd Bouteflika et Ali Haddad sous mandat de dépôt. Ce dernier avait déclaré devant le juge d'instruction de la troisième chambre du pôle pénal économique et financier avoir reçu un appel téléphonique de la part de Saïd Bouteflika lui demandant de prêter une partie des équipements appartenant à Dzaïr TV à la nouvelle chaîne TV istimraria. «J'ai prêté le matériel importé, destiné à Dzaïr TV à Saïd Bouteflika, à la demande de ce dernier.».

Un matériel moderne a été importé, une année avant la campagne électorale, par le groupe Media Temps, qui avait obtenu l'exclusivité pour les matchs de la Ligue 2, et ce, pour la transmission en direct des matchs du championnat et de coupe. C'était une année avant la campagne pour le 5e mandat. De son côté Saïd Bouteflika, incarcéré depuis le 3 janvier 2021 à la prison d' El-Harrach, a nié toutes les charges retenues contre lui. Lors de son audition par le juge d'instruction, il a déclaré ignoré tout du directoire électoral piloté par Abdelmalek Sellal et Ali Haddad. Il a affirmé qu'il n' est mêlé ni de près ni de loin à cette campagne.

Des sommes colossales ont été levées auprès des oligarques pour financer la campagne électorale pour le 5e mandat. Jugés en appel en janvier 2021 dans le cadre de cette affaire de financement occulte, Abdelmalek Sellal a écopé d'une peine de 12 ans de prison, alors que Ali Haddad a vu sa peine réduite de 7 à 4 ans de prison ferme. Lors du procès en première instance qui s'est ouvert en décembre 2019, Haddad, interrogé sur la provenance de ses fonds avait déclaré que «l'ex-conseiller à la Présidence, lui aurait demandé le 6 février 2019 de récupérer entre 700 et 800 millions de dinars qui étaient au siège de la campagne électorale à Hydra». Au cours de ce même procès, Saïd Bouteflika a refusé de répondre aux questions du tribunal.

Rappelons que Saïd Bouteflika a été acquitté, le 2 janvier 2021, par une cour d'appel militaire, de sa condamnation en première instance à 15 ans de prison pour «complot».