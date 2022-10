Le tribunal pénal de Dar El Beïda a reporté encore une fois, hier, au 13 novembre prochain, le procès des accusés dans le meurtre du jeune Djamel Bensmaïn, en août 2021 à Larbaâ Nath Irathen (Tizi Ouzou). Le même procès a été reporté pour la première fois le 19 juillet dernier. Le président de la chambre pénale près le tribunal de Dar El Beïda avait décidé de le reporter à la demande du collectif de défense du père de la victime. Ce dernier qui s’est constitué partie civile dans ce procès, a demandé la mise à disposition d’équipements audiovisuels pour visionner les vidéos montrant le meurtre, ainsi que la présence de tous les mis en cause non arrêtés. Quelque 102 individus, dont quatre placés sous contrôle judiciaire, sont accusés dans l’affaire du meurtre du jeune Djamel Bensmaïn, lors des incendies enregistrés l’été dernier dans la wilaya de Tizi Ouzou. Les mis en cause sont poursuivis pour plusieurs chefs d’inculpation dont entre autres, «homicide volontaire», «lynchage et immolation par le feu d’un cadavre», «violation de l’enceinte d’un poste de police» et «actes de vandalisme portant atteinte à la sécurité de l’État». D’autres accusés au nombre de neuf sont en fuite. Ces derniers seront jugés en contumace.