La cour d’Alger a reporté, hier, le procès en appel de l’affaire de détournement de deniers publics du ministère de la Solidarité nationale, impliquant les deux anciens ministres, Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat, et des cadres, au 17 mai prochain. La chambre pénale près la cour d’Alger avait confirmé, en décembre 2020, les peines prononcées par le tribunal de première instance de Sidi M’hamed, à l’encontre des anciens ministres de la Solidarité nationale, à savoir Djamel Ould Abbès et Said Barkat condamnés à des peines respectives de 8 ans et de 4 ans de prison ferme. L’ancien secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, Bouchenak Khelladi, a été condamné à 3 ans de prison ferme. Dans la même affaire, le fils de Djamel Ould Abbès, El Ouafi (en fuite à l’étranger), a été condamné à une peine de 10 ans de prison ferme par contumace assortie d’une amende d’un million de DA, avec émission d’un mandat d’arrêt international contre lui. Le procès en appel de l’ancien député du parti du Front de Libération nationale (FLN), Baha Eddine Tliba, poursuivi dans une affaire de manipulation des listes électorales des législatives de mai 2017, a également été reporté à la même date (17 mai prochain).