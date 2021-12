Le tribunal de première instance de Relizane a décidé du report, pour la prochaine session criminelle, du procès de Boumediene Belhimer, fils de l’ex- ministre de la Communication. Le mis en cause est soupçonné d’être impliqué dans une affaire de trafic de drogue, au même titre que le chauffeur de l’ancien ministre de la Communication- un parent de la famille du ministre- et cinq autres accusés, originaires d’Alger et d’Oran. Prévu pour le 4 novembre dernier, le procès a été ajourné pour le du 28 du même mois, avant que le tribunal ne décide de son ajournement pour la journée d’hier, et ce sur une requête de la défense du mis en cause, Belhimer Boumediene. Le premier report a été décidé, la première fois, après que l’un des accusés, cité dans cette affaire, s’est rendu aux autorités la veille de l’audience, alors qu’il était en fuite. Le président du tribunal a estimé utile de «terminer l’instruction, en entendant tous les accusés en audience». Cette affaire cite 6 individus, dont 5 d’entre eux sont arrêtés et un autre toujours en fuite. Elle a éclaté l’année dernière. Les éléments de la brigade de sécurité et d’intervention de la Gendarmerie nationale ont, lors d’un contrôle sur l’autoroute Est-Ouest au niveau de la commune d’Oued Rhiou, dans la wilaya de Relizane, procédé à la saisie d’une quantité de drogues traitées. Cette dernière est, selon le document d’accusation, estimée à 1 kilogramme. Elle a été dissimulée dans une voiture de service, appartenant au ministère de la Communication. Lors de la perquisition du domicile de Boumediene Belhimer, situé à Alger, les enquêteurs n’ont relevé aucune trace ni trouvé une quelconque drogue. Néanmoins, après instruction, il a été placé en détention provisoire à la prison de Belacel, dans la wilaya de Relizane, avec le reste des accusés.