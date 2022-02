Le pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed (Alger) a décidé, jeudi, de reporter le procès de l’homme d’affaires et ex-président du Forum des chefs d’entreprise (FCE), Ali Haddad et d’anciens ministres des secteurs des transports et des travaux publics, Ammar Ghoul et Abdelkader Kadi, au 17 février. Le report intervient à la demande du collectif de défense, en raison de l’absence d’accusés non arrêtés. Ali Haddad, les anciens ministres ainsi que d’autres responsables des secteurs des transports et des travaux publics, sont poursuivis pour « octroi de privilèges injustifiés », « abus de confiance » et « infraction à la loi », notamment lors de la conclusion en 2008, d’un marché de réalisation du projet de dédoublement du chemin de wilaya d’Aïn Defla et de son raccordement à l’échangeur de l’autoroute Est-Ouest.