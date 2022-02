Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a différé jeudi, au 3 mars prochain, le procès de l’homme d’affaires Ali Haddad et d’anciens ministres des Travaux publics, Amar Ghoul, Abdelkader Kadi et Abdelkader Ouali. Le tribunal a rejeté la demande de libération et de levée du contrôle judiciaire de certains accusés. Le procès a été reporté à la demande du collectif de défense des accusés. Les anciens ministres, ainsi que d’autres responsables dans le secteur des travaux publics sont poursuivis pour « octroi de privilèges injustifiés », « abus de fonction », « conflit d’intérêts », « infraction à la loi notamment lors de la conclusion d’un marché de réalisation du projet de dédoublement du chemin de wilaya de Ain Defla et de son raccordement à l’échangeur de l’autoroute Est-Ouest.