Les prix du pétrole étaient en baisse, aujourd'hui, sur les marchés, impactés notamment par la hausse du dollar et l'incertitude de la demande mondiale. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre perdait 0,71% à 92,84 dollars, et son homologue américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison le même mois reculait de 1,02% à 84,18 dollars. Selon les analystes, l'appréciation marquée du billet vert pèse sur l'or noir et affaiblit le pouvoir d'achat des investisseurs utilisant d'autres devises. Les prix du gaz européen étaient également en recul lundi, touchant leur prix le plus bas depuis juin. Dans les séances matinales, le contrat à terme du TTF néerlandais, référence du gaz naturel en Europe, évoluait à 98,60 euros le mégawattheure (MWh), repassant ainsi sous la barre des 100 euros le MWh, une première depuis juin. Fin août, le TTF avait grimpé jusqu'à 342,005 euros le MWh, à moins de 3 euros de son record historique atteint en mars dernier.