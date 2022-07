Son Altesse le prince Albert II de Monaco a assisté, avant-hier à Oran, à une partie des compétitions de la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran-2022. Son Altesse a assisté aux matchs de quarts de finale de tennis de table et à des combats de judo au Centre des conventions Mohamed-Benahmed d'Oran, avant de rencontrer des athlètes de la Principauté de Monaco. Le prince Albert II de Monaco est arrivé à Oran, mercredi soir, pour une visite de deux jours afin d'assister aux épreuves des Jeux méditerranéens.

Il a été accueilli, à l'aéroport international Ahmed-Ben Bella d'Oran, par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, qui lui a souhaité, au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la bienvenue et un bon séjour à Oran El Bahia.

À son tour, le prince Albert II a exprimé ses vifs remerciements au président Tebboune pour sa généreuse invitation, exprimant ses sincères félicitations au gouvernement et au peuple algériens pour la bonne organisation et le succès retentissant de cet événement sportif méditerranéen.

À l'issue de cette visite de deux jours, le prince Albert II a quitté Oran avant-hier dans l'après midi. Son Altesse a été saluée à son départ de l'aéroport international Ahmed Ben Bella par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, le conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, l'ambassadeur d'Algérie à Monaco, Mohamed Antar Daoud, et les autorités locales civiles et militaires.

Le prince Albert II préside le Comité olympique de la Principauté de Monaco, qui participe aux Jeux méditerranéens d'Oran avec une délégation de 30 membres dont 17 athlètes.