Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entamera une visite d'État en Italie fin mai prochain. L'annonce a été faite par l'ambassade d'Algérie en Italie, Abdelkrim Touahria, dans un tweet. À la suite d'une rencontre avec Emanuela D'Alessandro, conseillère diplomatique du président italien Sergio Mattarella. Dans le cadre des préparatifs de cette visite, le diplomate algérien s'est également entretenu, récemment, avec Luigi Mattiolo, conseiller diplomatique du Premier ministre, Mario Draghi.

Les deux parties ont également abordé la 4e session de la réunion bilatérale de haut niveau prévue cette année. Une réunion devant sortir avec des résultats «positifs» selon les propos du président Tebboune qui devrait être, à l'occasion, accompagné par une importante délégation ministérielle et d'hommes d'affaires. Tandis que le dialogue stratégique algéro-italien doit se tenir à la fin du mois en cours au siège du ministère italien des Affaires étrangères à Rome au niveau des secrétaires généraux. La visite en Italie du président Tebboune fait suite à la visite de deux jours effectuée, en novembre2021, par le président italien en Algérie. Une visite rentrant dans le cadre de la consolidation du partenariat et du renforcement des relations de coopération étroite rentre les deux pays ainsi que l'ouverture de nouvelles perspectives. Une visite devant donner une nouvelle impulsion à la coopération économique bilatérale. Il s'agit d'aller vers un partenariat stratégique, actuellement focalisé sur les hydrocarbures, secteur qui occupe une place prépondérante dans les échanges entre les deux pays.

Cette visite permettra également aux deux pays de poursuivre le dialogue politique qu'ils entretiennent depuis plusieurs années, tout en privilégiant un partenariat solide et stratégique dans divers domaines et secteurs afin de faire face aux défis régionaux auxquels ils se trouvent confrontés. Un partenariat stratégique mis en avant par Sergio Mattarella lors de sa visite à Alger. «Il y a une convergence de vues entre les deux pays sur toutes les questions d'intérêt commun. Les relations d'amitié fortes et solides seront consolidées dans un avenir proche», a déclaré le président Abdelmadjid Tebboune, le samedi 6 novembre 2021, lors d'un point de presse conjoint avec son homologue italien Sergio Mattarella. À cet égard, une délégation d'hommes d'affaires est attendue incessamment en Algérie, annonce un communiqué du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, suite à l'audience accordée, jeudi, par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, à l'ambassadeur de la République d'Italie à Alger, Giovanni Pugliese.

Il s'agit d'une expédition qui sera organisée pour un certain nombre d'opérateurs touristiques et économiques d'Italie. des discussions se tiendront entre des personnalités du monde des affaires en Italie et le ministère concerné. Cela dans l'optique de lancer des projets de partenariats dans le domaine du tourisme Une audience ayant permis de passer en revue les voies et moyens de consolider les opportunités de coopération bilatérale dans le domaine du tourisme.