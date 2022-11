Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est recueilli, hier, au sanctuaire des Martyrs à Alger, à la mémoire des martyrs de la Glorieuse guerre de Libération nationale, à l'occasion de la commémoration du 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954. Après avoir passé en revue une formation de la Garde républicaine qui lui a rendu les honneurs, le Président Tebboune a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des martyrs de la Révolution. La cérémonie de recueillement s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'État et de membres du gouvernement.

Poutine adresse un message aux participants au Sommet arabe

Le président russe Vladimir Poutine a adressé un message de félicitations aux participants au 31e Sommet de la Ligue arabe qui se tient à Alger.

Dans son message, le président russe a rappelé «l'important rôle que joue les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord», «Le monde connaît d'importants changements politiques et économiques» ajoutant que «procéder à la construction d'un système multipolaire dans les relations internationales, a pour socle les principes d'égalité, de justice et de respect des intérêts légitimes de chacun». Le président russe ajoute que les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord dont le nombre d'habitants avoisine le demi-milliard, jouent un rôle déterminant dans ce processus.

Le roi d'Arabie saoudite et le prince héritier félicitent l'Algérie

Le Serviteur des deux Lieux Saints de l'islam, le roi d'Arabie saoudite Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud a adressé un message de félicitations au président de la République Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion des festivités commémoratives du 1er Novembre, date de déclenchement de la guerre de Libération nationale.

Dans son message, le roi Salmane a exprimé ses «sincères félicitations» et «ses voeux de santé, bonheur et prospérité» au président Tebboune ainsi qu'au gouvernement et au peuple algérien frère, louant Dieu d'accorder prospérité et progrès à la nation algérienne. Le prince héritier et Premier ministre, l'Émir Mohamed Bensalmane Ben Abdelaziz Al Saoud a, de son côté, envoyé un message de félicitations au président Abdelmadjid Tebboune, souhaitant santé, bonheur au chef de l'État, au gouvernement et au peuple algériens.

Le Président biélorusse félicite le Président Tebboune

Le président de la République de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a félicité le président de la République Abdelmadjid Tebboune à l'occasion du 68e anniversaire du 1er Novembre, indique le service de presse de la Présidence biélorusse.

Le chef de l'État a noté que des relations de véritable amitié et de confiance se sont développées entre les deux pays. «Cela s'est confirmé par une coopération efficace et un soutien mutuel sur la scène internationale», a souligné le président du Bélarus. «Je vous assure que la partie biélorusse est prête à intensifier considérablement le dialogue avec l'Algérie. Je compte sur votre aide personnelle pour donner une impulsion puissante à la coopération bilatérale, notamment dans le secteur commercial et économique, au profit de nos États». Rappelons que durant les derniers mois, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, se trouvait à Moscou avec ses homologues jordanien, soudanais, irakien et égyptien, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe, pour mener des concertations avec la partie russe, dans le cadre du mandat du Groupe de contact arabe au niveau ministériel, et contribuer à trouver une solution diplomatique à la crise en Ukraine.

Le Président du Bangladesh félicite le peuple algérien

À l'occasion de la commémoration du 68ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale, le Président et la Première ministre du Bangladesh ont adressé leurs salutations les plus chaleureuses et leurs félicitations au Président Abdelmadjid Tebboune au Premier ministre, Aimene Benabderrahmane, ainsi qu'au peuple algérien. Dans son message adressé au nom du gouvernement et du peuple du Bangladesh et en son propre nom, Abdul Hamid, président de la République Populaire du Bangladesh a exprimé ses «chaleureuses félicitations au Président Abdelmadjid Tebboune et au peuple algérien», soulignant que les deux peuples «entretiennent des relations bilatérales amicales». Le Président bengalais s'est dit, par ailleurs, «confiant que ses relations seront davantage consolidées dans les jours à venir pour le bénéfice mutuel des deux peuples» souhaitant par la même occasion «la bonne santé et le bien-être au Président ainsi que la prospérité au peuple ami algérien» De son côté, la Première ministre de la République populaire du Bangladesh S.E Sheikh Hasina a exprimé dans un message, à son homologue algérien, ses «sincères félicitations à l'occasion du 68è anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution algérienne», notant que «le Bangladesh apprécie ses relations amicales ave l'Algérie et qui seront renforcées davantage qu elle souhaite à lui et au peuple algérien bonheur et prospérité».