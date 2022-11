Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a regagné lundi Alger après avoir assisté, dimanche à Doha, à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football (Qatar-2022). Le Président Tebboune a été accueilli à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), et le directeur de Cabinet à la présidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf.

Le président de la République avait assisté, aux côtés de plusieurs dirigeants et Chefs d'Etat, à la cérémonie d'ouverture du plus grand événement mondial de football et salué, dans une déclaration à la presse, l'organisation exceptionnelle et grandiose de cette édition par le Qatar, pays frère. En marge de la cérémonie d'ouverture, le Président Tebboune avait rencontré plusieurs dirigeants arabes dont l'Emir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, le Président égyptien, M. Abdel Fattah al-Sissi, et le Roi Abdallah II de Jordanie, ainsi que des personnalités du monde de football.