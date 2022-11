Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier à Alger, le président du Panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, ancien président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou. «Notre entretien a porté sur la mission qui m'a été confiée par le SG de l'ONU en rapport avec l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et le G5 Sahel relative à une évaluation stratégique, sécurité et développement de l'espace géostratégique du Sahel», a indiqué Issoufou dans une déclaration à la presse au sortir de l'audience que lui a accordée le chef de l'État.