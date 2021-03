Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs d'Angola, du Japon et de Tunisie en Algérie, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. «Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, les lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs en Algérie. Il s'agit de Son Excellence l'ambassadeur de la République d'Angola, M. Toko Diakenga Serao, Son Excellence l'ambassadeur du Japon, M. Akira Kono et Son Excellence l'ambassadeur de la République de Tunisie, M. Ramdhane Elfayedh», a précisé le communiqué. La cérémonie de présentation des lettres de créance s'est déroulée au siège de la présidence de la République, en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Noureddine Bardad-Daidj et du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, selon la même source.