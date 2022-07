Les relations entre l'Algérie et la Russie ont atteint le niveau d'un «partenariat stratégique approfondi», s'est félicité mercredi à Alger l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Alger, Igor Beliaev. Dans une déclaration à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le diplomate russe, qui lui rendait une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie, a précisé que «le travail en cours pour l'élaboration d'un nouveau document stratégique reflétant la qualité des relations algéro-russes», qui servira de «base pour l'intensification des interactions entre nos deux pays à l'avenir», en est la parfaite illustration. Soulignant la coopération et de coordination entre l'Algérie et la Russie sur la scène internationale, il a mis en avant la «convergence» des positions des deux pays sur les questions internationales et régionales d'actualité. Igor Beliaev a indiqué que «nos deux pays attachent un intérêt particulier à la tenue de la dixième session de la Commission mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique prévue en Algérie», estimant que la rencontre «boostera la coopération bilatérale dans de nombreux domaines d'intérêt mutuel». L'ambassadeur de Russie a transmis au Président Tebboune «les salutations et les voeux du Président Vladimir Poutine, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance».