Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, Brett McGurk, coordinateur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au Conseil américain de sécurité nationale, une organisation administrative dépendant directement du président des Etats-Unis. L'audience s'est déroulée, côté algérien, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, du conseiller du président de la République, chargé des affaires liées à la défense et à la sécurité, Boumediene Benatou, et le directeur général des documents et de la sécurité extérieure, le général-major M'henna Djebar. Du côté américain, étaient présents la secrétaire d'État adjointe des États-Unis pour les affaires du Proche-Orient, Yael Lambert et l'ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique en Algérie, Elizabeth Moore Aubin.