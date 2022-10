Le président de la République Abdelamdjid tebbouena accordé, aujourd'hui, une audience au vice Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des Expatriés jordanien, Ayman Al-Safadi. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et du directeur de Cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf, précise le communiqué des services de la présidence de la République. Pour rappel, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Jordanie, Ayman Al-Safadi est actuellement en visite officielle en Algérie. Dans la matinée, Ayman Al-Safadi s'est entretenu avec Ramtane Lamamra sur les moyens de promouvoir les relations bilatérales, et les préparatifs en cours pour la tenue du prochain Sommet arabe prévu à Alger. Dans une déclaration à la presse à l'issue des entretiens entre les deux parties, Ayman Al-Safadi a mis l'accent sur «l'importance» de sa visite en Algérie pour promouvoir les relations historiques et privilégiées liant les deux pays frères, soulignant «la volonté de la Jordanie de les développer au mieux des intérêts des deux pays frères». M. Al-Safadi a fait savoir, en outre, que les discussions avaient porté sur «la planification pratique pour la tenue de la Commission mixte algéro-jordanienne en vue d'examiner les perspectives de coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, du tourisme, de l'éducation et de l'investissement».