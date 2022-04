Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, présidera, aujourd'hui, une réunion du Conseil des ministres consacrée au suivi de la situation et aux prévisions de production des céréales, la mise en oeuvre du programme complémentaire au profit de la wilaya de Khenchela, le taux de suivi du projet de phosphate et d'autres dossiers, a indiqué, hier, un communiqué de la présidence de la République. «Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, préside une réunion du Conseil des ministres consacrée au suivi de la situation et aux prévisions de production des céréales, la mise en oeuvre du programme complémentaire au profit de la wilaya de Khenchela, et au taux de suivi du projet de phosphate», indique la même source. Il s'agira aussi de «l'adoption de l'accord relatif à l'enseignement de la langue arabe dans les écoles primaires en France, en sus d'un projet de loi relatif aux relations de travail», lit-on dans le communiqué.