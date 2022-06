Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille de l'ancien ministre et porte-parole de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, décédé, hier, dans lequel il a affirmé que l'Algérie perdait «un homme de presse de la trempe des grands, un homme de cette génération pionnière et chevronnée ayant servi son pays avec dévouement et abnégation à travers les différentes missions et responsabilités qu'il a eu à occuper».

«Allah a voulu que nous partagions avec vous la peine de la perte du défunt Mohand Oussaïd qui rejoint son Créateur après avoir résisté à la maladie avec patience et foi. Avec son départ, nous faisons nos adieux avec grande affliction à un professionnel de la presse de la trempe des grands, un homme de cette génération pionnière et chevronnée ayant servi son pays avec dévouement et abnégation à travers les différentes missions et responsabilités qu'il a eu à occuper, ambassadeur et ministre, en sus de ses apports à l'action politique», lit-on dans le message de condoléances. «Nous avons connu en le défunt, un homme nationaliste farouchement attaché à la loyauté envers sa patrie et sa nation, minutieux, engagé et imprégné de la culture de l'État. Nous ne pouvons que nous résigner devant la volonté d'Allah Le Tout- Puissant», a écrit le président Tebboune, invoquant le verset du Coran: «Pour chaque communauté il y a un terme. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure et ils ne peuvent le hâter non plus.»

«Face à cette épreuve et en ces moments difficiles, je prie Allah Le Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa Sainte Miséricorde et vous prêter patience et réconfort. ‘'A Allah nous appartenons, à Lui nous retournons». «Ô toi âme apaisée retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée, entre donc parmi Mes serviteurs et entre dans Mon Paradis», a conclu le chef de l'État.