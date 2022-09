Le ministre de l’Energie et des Mines,Mohamed Arkab, a été reçu, ce matin, par l'émir koweïtien Nawaf al-Ahmad al-Sabah, à qui il a remis la lettre d'invitation que lui a adressée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour participer aux travaux du 31e Sommet arabe prévu à Alger le 1er et 2 novembre 2022. En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l’Energie et des Mines a été reçu, au palais Bayan, par Son Excellence par l'émir Nawaf al-Ahmad al-Sabah. L’audience s’est déroulée en présence du vice-premier ministre, ministre du Pétrole, ministre d’Etat aux Affaires de l’Assemblée nationale, Mohamed Abdullatif Al-Fares. Pour rappel, lors d’une conférence de presse animée, en février dernier, conjointement avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, le ministre koweïtien des Affaires étrangères, Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Djaber Al-Sabah, a affirmé que son pays accordait un grand intérêt à la promotion de l’action arabe commune, et qu'il participera au prochain sommet arabe d'Alger. Le ministre koweïtien des Affaires étrangères a souligné que le vice-Emir de l'Etat du Koweït, le prince héritier, Cheikh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, avait donné des instructions à l'effet d'apporter le soutien nécessaire à l'Algérie lors du prochain sommet, soulignant que le Koweït « sera le premier pays à participer au sommet arabe d'Alger et le dernier à le quitter ».