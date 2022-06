Les préparatifs des Jeux méditerranéens JM battent leur plein et le chef de l'État veille au grain. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a, ainsi, présidé jeudi dernier, une réunion consacrée à l'événement sportif majeur qu'accueillera Oran du 25 juin au 6 juillet. Il s'est agi de faire le point sur l'avancement de l'organisation de la messe sportive attendue. Le président Tebboune a écouté des exposés des différents responsables de secteurs engagés dans l'organisation de cette manifestation sportive d'envergure internationale et dont le théâtre sera la capitale de l'Ouest. Le Président Tebboune a, alors, donné, lors de cette réunion, des instructions et orientations pour assurer «le succès de cette manifestation sportive internationale, et la hisser à la hauteur de l'image et de la renommée de l'Algérie».

Rappelons que le Président Tebboune n'a de cesse d'insister sur l'impératif de soigner l'image de marque de l'Algérie, à l'occasion de ce rendez-vous méditerranéen. Il a, eu, en effet, à rappeler cet impératif à la faveur des nombreuses autres réunions qu'il a déjà eu à tenir personnellement avec les différents responsables concernés par les préparatifs de cette 19? édition des Jeux méditerranéens. Décidé à faire des JM d'Oran-2022 «un événement à la hauteur des aspirations du peuple algérien», le président Abdelmadjid Tebboune a, par ailleurs, très tôt, sommé toutes les parties prenantes à l'architecture de cette manifestation sportive de réussir le rendez-vous d'Oran. Notons que Mohamed Aziz Derouaz, commissaire aux JM d'Oran-2022,a récemment insisté sur le rôle primordial de la presse dans la promotion des réalisations de l'Algérie dans la perspective d'accueillir les prochains JM, en ce mois de juin. «Ce qui a été réalisé à Oran est une preuve irréfutable de l'importance accordée à la manifestation sportive», a-t-il également expliqué. L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports n'a pas manqué de rendre hommage au Président Tebboune, pour avoir «énormément donné pour la réussite des préparatifs des JM, grâce à son soutien indéfectible au Comité d'organisation en lui facilitant la tâche par la levée de tous les obstacles afin que l'Algérie conforte sa place de leader sur la scène méditerranéenne». «La 19e édition des JM s'annonce d'une grande qualité en matière d'organisation»a, dernièrement, estimé le vice-président du Comité international des JM (Cijm), Bernard Amsalem. Selon ce dernier, le mérite dans ce «remarquable bond» en matière de préparation des JM revient aux pouvoirs publics algériens, qui ont confirmé leur «volonté de réussir les JM et donner une très bonne image de l'Algérie». Les JM sont doublement importants, car la date de la clôture de ces Jeux est plus que symbolique car prévue pour le jour de la Fête nationale de l'indépendance, le 5 Juillet.