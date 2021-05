Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité jeudi les Scouts musulmans algériens (SMA) à l'occasion de leur Journée nationale, les appelant à suivre la voie de leurs prédécesseurs, à demeurer fidèles au message des chouhada et à s'inspirer de leurs sacrifices au service de la patrie. «En cette journée mémorable où nous commémorons le 80e anniversaire de la mort au champ d'honneur du fondateur des Scouts musulmans algériens, Mohamed Bouras, j'adresse mes chaleureuses félicitations à tous ceux qui ont consacré leur vie à la transmission des valeurs nationales aux générations montantes et se sont dévoués au service de la société au sein de l'école des Scouts musulmans algériens depuis sa création», a écrit le président Tebboune dans un message adressé aux SMA. «À cette occasion, je m'incline avec déférence à la mémoire du chahid Mohamed Bouras et de tous nos valeureux martyrs et je salue nos enfants, filles et garçons, appartenant à cette école de la loyauté, de la persévérance et du don de soi, les appelant à suivre la voie de leurs prédécesseurs, à demeurer fidèles au message des chouhada et à s'inspirer de leurs sacrifices au service de notre chère patrie et de notre peuple fier», a ajouté le président de la République. Et de conclure: «Gloire et éternité à nos valeureux chouhada. Gloire et fierté au vaillant peuple algérien.»