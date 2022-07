Le président de la République Abdelamdjdi Tebboune a adressé, hier, un message au général d'armée Said Chaengriha, chef d'état-major de l'ANP. Un message de reconnaissance pour la bonne organisation de la parade militaire organisée à l'occasion des festivités du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. Dans son message, le chef de l'Etat a relevé l'éclatante cohésion entre «notre puissante armée et notre fier peuple». Un défilé dont « la résonance retentira hors de nos frontières et dont vous êtes les gardiens et les protecteurs» souligne le Président Tebboune.