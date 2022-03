La décision prise par la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue des Etats arabes d'entériner la proposition de l'Algérie de tenir le prochain Sommet arabe à Alger en date du 1er novembre est un signal clair du profond respect qu'éprouve l'ensemble des nations envers l'Algérie.

Cette attention qui confirme la place de l'Algérie dans l'espace arabe a été saluée par le Président Tebboune, lors du dernier Conseil des ministres. En effet, à l'entame de la réunion, le chef de l'État n'a pas manqué d'adresser «ses remerciements au secrétaire général et au Conseil ministériel de la Ligue des États arabes pour l'approbation de la proposition de l'Algérie relative à la tenue du 31e sommet arabe en Algérie», signale le communiqué de la présidence de la République. Il va de soi que la symbolique du 1er novembre n'aura échappé à personne et le président de la République a vu dans l'accord des chefs d'États arabes leur fidélité à la révolution algérienne qui, faut-il le noter, a bénéficié d'un soutien sans faille de la part des peuples et des dirigeants arabes, lesquels au plus fort de la guerre d'indépendance n'ont jamais cessé d'apporter leur soutien politique et diplomatique au niveau de tous les espaces internationaux et notamment à l'ONU.

Il est entendu, par ailleurs que le choix du 1er novembre est porteur d'une autre symbolique, celle de réaffirmer l'unité des pays arabes, en ces temps où il est très compliqué de trouver sa voie parmi les ensembles régionaux. Ces derniers ne feront certainement pas de cadeaux aux Arabes. L'Union européenne, l'Otan, les Etats- Unis, la Chine ou encore la Russie sont engagés dans une guerre de position et ne cachent même pas leur désir d'hégémonie. Face à ces mastodontes de la géopolitique, le Monde arabe doit pouvoir trouver sa place. Sa seule planche de salut est son unité face à l'adversité et notamment aux desseins à peine voilés d'un Israël ouvertement déstabilisateur de la nation arabe. L'accord donné à l'Algérie d'organiser le prochain sommet, un 1er novembre, exprime une volonté arabe d'écouter ce qu'Alger a à dire.

L'on peut aussi entrevoir une autre volonté, celle de vouloir exister en tant qu'ensemble solidaire au triple niveau, politique, humain, économique. Le Président Tebboune y croit. Et c'est le nouveau deal qu'il entend construire avec les Arabes qui sortira la région Mena de sa dépendance pour la propulser sur la scène mondiale comme un acteur de premier plan.

Les manières premières, les ressources humaines et la puissance financière sont du côté des Arabes. On en parlera le 1er novembre 2022.