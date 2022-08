Le président de la République Abdelmadji Tebboune a transmis un message au Président du Niger Mohamed Bazoum. Un message transmis le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, qui a été reçu, aujourd‘hui, en audience par le Président Mohamed Bazoum. Dasn son message, le chef de l'Etata a renouvelé «ses voeux de bonne santé et de bien-être, ainsi que davantage de progrès et de prospérité au peuple nigérien frère». En outre, le Président Tebboune a « réaffirmé la volonté de l'Algérie d'approfondir les relations fraternelles et la coopération entre les deux pays, au service de l'intérêt commun et en réponse aux aspirations de deux peuples frères pour une coopération et une intégration plus poussées». Yacine Merabi devra assister au lancement des travaux du projet de réhabilitation et de développement du lycée professionnel de l'amitié nigéro-algérienne implanté dans la région de Zinder.