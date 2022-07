Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a souligné, aujourd’hui à Alger, l'importance qu'accorde le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la femme dans son programme et son engagement à poursuivre les efforts pour son autonomisation économique, la consolidation de ses droits et sa protection contre toutes les formes de violence. Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux de la conférence internationale sur « le militantisme de la femme algérienne de la guerre de libération au processus d'édification », au Centre International des Conférences (CIC) Abdelatif Rahal, le Premier ministre a mis en exergue l'attachement du Président Tebboune, « convaincu du rôle axial de l'élément féminin en tant que variable fondamentale dans l'équation d'édification, à accorder une grande importance à la femme dans son programme que le Gouvernement s'attèle à mettre en œuvre ». Le Président Tebboune s'est engagé « à poursuivre les efforts pour l'autonomisation de la femme, l'amélioration de sa situation, la consolidation de ses droits et sa protection contre toutes les formes de violence, outre la création de mécanismes de renforcement de l'entrepreneuriat féminin, notamment dans les zones rurales », a poursuivi Benabderrahmane. Il a réaffirmé la détermination du gouvernement « à aller de l'avant vers la consolidation des acquis obtenus et à coordonner les efforts à tous les niveaux dans le cadre d'une approche participative pour renforcer ses capacités d'adhésion au processus du développement économique du pays ». Le Premier ministre a exprimé son souhait de voir l'organisation de cette conférence internationale contribuer à « la promotion de l'expérience algérienne pionnière en matière d'autonomisation de la femme pour participer au développement économique des pays et des communautés ».