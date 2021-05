Le Conseil des ministres a examiné et adopté, en début de semaine, une série de mesures, à l'issue de sa réunion périodique sous la présidence du chef de l'Etat. Plusieurs décisions importantes ont été prises, lors de ce Conseil des ministres touchant différents secteurs dont l'habitat, le commerce, l'agriculture, la santé, l'intérieur, les statistiques et la justice... Tout d'abord, le président de la République a affiché clairement sa détermination, quant à adopter et à recourir aux statistiques comme levier indispensable dans la gestion des différents secteurs. Cette option est confirmée, à travers l'exposé présenté par le ministre du Commerce autour de «la plate-forme numérique du fichier national du produit algérien». Tebboune a exhorté les membres du gouvernement à «créer un nouveau réseau de statistiques en tant que mécanisme reposant sur des véritables indicateurs pour une économie transparente. Ce réseau devra prendre en ligne de compte la production, l'importation, la consommation nationale, et portera sur toutes les communes du pays, dans le but de déterminer avec précision les besoins nationaux». Une véritable cartographie socio-économique nationale, qui servira de base et de levier dans la gestion sectorielle, et servira de facto d'outil d'aide à la prise de décisions savantes et réfléchies. Dans ce cadre, on notera la contribution du ministère de la Numérisation et des Statistiques dans l'extension du réseau des statistiques locales, dont l'achèvement des travaux est à hauteur de 98%, selon les responsables de ce ministère. Sans compter, l'installation d'un groupe de travail chargé du suivi et d'exploitation des données récoltées de ces réseaux statistiques. Ce groupe de travail est également chargé de produire un cahier des charges, en vue de mettre en place cette plate-forme statistiques. Il s'agit, en fait, «d'un maillage statistique local qui vise la production d'une batterie d'indicateurs sur la cohésion sociale et les potentialités économiques locales», estiment les spécialistes. D'où la recommandation du président de la République de «valoriser les efforts consentis dans le cadre de la vision prospective, afin de faire sortir le secteur (Ndlr: commerce) du flou qui plane sur la nature et l'organisation des activités commerciales». Certes, des efforts ont été consentis dans la numérisation des différentes secteurs, comme celui du commerce, mais cela n'a pas influé dans l'immédiat sur la qualité des services attendus par le consommateur et le citoyen algériens. D'où une multitude de problèmes et de complications, notamment au niveau des marchés de large consommation. Par ailleurs, l'adaptation du cadre législatif avec le développement des activités commerciales sonne comme un impératif majeur. C'est le ministre de la Justice qui a, lors de sa communication devant le Conseil des ministres, appelé «à la poursuite de l'examen du texte pour permettre aux jeunes porteurs de projets de créer des start-up suivant un dispositif juridique adapté et simplifié, qui favorisera la concrétisation de leurs idées et la valorisation de leurs contributions à la production nationale». S'agissant du volet des législatives, le président Tebboune a ordonné une série de mesures, en vue de garantir des élections transparentes et permettre à l'Autorité nationale (Anie) de jouir de tous les moyens nécessaires, afin de s'acquitter convenablement de ses taches. Ainsi, il est mis en place «un plan de prévention sanitaire à l'occasion des législatives du 12 juin 2021 couvrant les encadreurs, les centres et les bureaux, et ce en coordination avec le ministère de la Santé et l'ensemble des services concernés», note le communiqué de la Présidence. Pour ce qui est du gouvernement, il est enjoint aux ministres de Djerad de «suspendre totalement leurs activités gouvernementales de terrain avant et durant la campagne électorale».

Le président de la République, qui a instruit les membres du gouvernement à ce sujet, s'est appuyé sur les dispositions de l'article 151, alinéa 02, de la Constitution.