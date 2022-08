L'Algérie ambitionne un statut de puissance régionale, une adhésion aux Brics, un rôle de faiseur de paix dans la région et dans le monde. Dans l'entretien qu'il a accordé, avant-hier à un représentant de la presse nationale, le Président a dépeint une nation présente dans beaucoup de théâtres internationaux et travaille à en impacter positivement le fonctionnement. Les Algériens qui suivent les interventions télévisées du chef de l'État comprennent le sens de l'ambition présidentielle, celle de faire de l'Algérie un facteur de stabilité et de sérénité. Dans le même temps et le président Tebboune n'a eu de cesse de le répéter, l'efficacité de l'action internationale n'a de sens que lorsque la société algérienne elle-même parvient à un niveau de sérénité et de sauvegarde de sa dignité à même d'être un exemple pour l'ensemble des pays de même rang en matière de développement. D'ailleurs, le chef de l'État a placé l'honneur et la dignité de l'Algérie au summum de la préoccupation de son mandat à la tête de l'État. Cette impression est d'ailleurs restée la même lors de l'entretien télévisé d'avant-hier où le souci de la redistribution des richesses du pays est une constance du discours présidentiel. Les engagements sur la hausse des salaires et de l'allocation chômage solennellement confirmés (Lire l'article de Hocine Neffah), témoigne sur l'importance accordée à l'amélioration des conditions de vie et du pouvoir d'achat des Algériens. Ces derniers n'ont aucune raison de douter de la parole donnée, puisque le chef de l'État leur en a faite au premier jour de son installation à la présidence de la République. L'augmentation du Snmg à 20 000 DA et la défiscalisation des salaires de 30 000 DA ont été octroyées dans une conjoncture financière exécrable, avec un pétrole coté à 26 dollars le baril. Aucun économiste n'avait parié sur la tenue de ses promesses. Pourtant ce fut fait et les catégories sociales défavorisées ont vu leur pouvoir d'achat progresser. Les autres catégories de la société ont été également touchées par la baisse de l'IRG sur les salaires et la hausse du point indiciaire pour les fonctionnaires. Une augmentation généralisée du pouvoir d'achat de l'ensemble de la société à la veille du mois sacré du Ramadhan, grâce à l'institution au 1er avril dernier de l'allocation chômage. Une révolution dans un pays du niveau de développement de l'Algérie. Tous ces engagements remplis poursuivent un seul objectif, celui de sauvegarder la dignité du citoyen algérien. C'est là le sens profond de l'action politique du président de la République. On peut critiquer certaines insuffisances dans la gestion, mais personne n'osera faire à Abdelmadjid Tebboune le procès de non-assistance au peuple. Personne ne restera sur le bord de la route, dit-il souvent. Le train du développement prendra l'ensemble de la communauté nationale. Il s'arrêtera à toutes les gares et ses portes demeureront ouvertes pour chaque citoyen. C'est le propre de la promesse du Président. Aussi lorsqu'il évoque les hausses des salaires en 2023, les Algériens considèrent que la promesse est d'ores et déjà tenue. Ils ont testé l'homme et ont confiance. Dans l'entretien d'avant-hier, il a évoqué quelques pistes, jusqu'à l'appréciation de la valeur du dinar pour rehausser du pouvoir d'achat des Algériens. En tout cas, le message est on ne peut plus clair, la dignité n'attend pas la relance économique. Celle-ci est nécessaire, mais ne se fera jamais sur le dos des Algériens les plus modestes. L'Économie est faite pour les servir et pas le contraire. Disons également que cette dignité acquise au prix de plusieurs millions de chouhada ne se limite pas aux salaires. Elle est également l'habitat. Un immense chantier et une bataille de plusieurs décennies, aujourd'hui, quasi gagnée. Le chef de l'État qui considère le logement comme un vecteur éminemment social et aussi principalement économique, a annoncé la victoire. Le temps d'attente d'un logement s'est considérablement réduit, de même que l'âge des prétendants. Deux signaux annonciateurs d'une normalisation de la situation de l'habitat en Algérie. «On ne saurait tolérer que les enfants de l'Algérie des chouhada vivent dans des habitations précaires», a martelé le président de la République. Ces logements qui ont soulagé des millions de familles algériennes, ont aussi permis à des millions de jeunes de trouver un emploi et donc gagner en dignité. Les termes de l'équation est on ne peut plus simple en réalité. Une nation qui aspire à régenter la paix dans sa région, se doit d'être un havre de paix, de sécurité et de sérénité pour ses citoyens. C'est là, résumé en quelque mots, le mandat du président de la République.