Courageuse décision. Tebboune passe à l'action. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a ordonné le gel de toutes les taxes et impôts, notamment les taxes contenues dans la loi de finances 2022, sur certains produits alimentaires. Une décision avec effet immédiat. «Il a été décidé, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, le gel de toutes les nouvelles taxes sur certains produits alimentaires», indique un communiqué des services de la Présidence. La décision a été prise, hier, à l'issue du Conseil des ministres consacré à l'examen du Programme national de dessalement de l'eau de mer, l'approvisionnement du marché national en produits de consommation et les industries électriques. Une décision à même de répondre à la demande et d'approvisionner le marché national en produits de large consommation. Pour ce faire, le communiqué souligne que «l'Etat s'engage à couvrir la différence de prix des matières destinées aux citoyens par l'Office Professionnel Algérien des Céréales, compte tenu des cours internationaux élevés». Dans ce cadre, le chef de l'Etat a ordonné au gouvernement de prendre toutes les mesures pour éviter les effets de la hausse insensée des prix sur les marchés internationaux sur les citoyens au cours de l'année en cours, jusqu'à leur stabilisation. Comme, il a ordonné d'accroître le contrôle des subventions dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, afin de servir la stabilité des prix, au profit des citoyens. Pour contrecarrer la contrebande et faire face à la spéculation, le chef de l'Etat a ordonné une réunion de coordination entre les services du ministère du Commerce et des représentants des services de sécurité, afin de définir une stratégie précise pour freiner immédiatement la contrebande de denrées alimentaires de grande consommation à travers toutes les frontières nationales, ayant causé des pertes colossales au marché et à l'économie nationale. Par ailleurs, le chef de l'Etat a ordonné la suppression des taxes et redevances sur les produits électroniques et informatiques. «Il a été décidé de la suppression des nouvelles taxes sur l'e-commerce, les smartphones et produits d'informatique destinés à l'usage personnel ainsi qu'aux start-up», indique le communiqué de la réunion du Conseil des ministres. À ce sujet, le président Tebboune a instruit le gouvernement à se contenter des tarifs actuellement réglementés. Des mesures à même de conforter l'accalmie des prix à l'approche du mois sacré de Ramadhan. Sur ce dernier point, Abdelmadjid Tebboune a instruit les responsables du secteur des ressources en eau concernés à l'effet d'améliorer l'alimentation en eau potable en prévision du mois sacré, ainsi que la saison estivale.À ce sujet, le chef de l'Etat a fixé un délai «ne dépassant pas un mois» pour finaliser une «étude réelle» du véritable volume de consommation journalière de l'eau potable au niveau des wilayas d'Alger, Oran et Constantine dans le but de revoir le plafond de production et de distribution. «Le véritable chiffre indiciaire actuel est exagéré et atteint dans la capitale 1,25 million de mètres cubes pour quatre millions de citoyens» souligne le chef de l'Etat. Notant que le chiffre est «exagéré», le président Tebboune a ordonné l'accélération de la réalisation des cinq stations de dessalement d'eau de mer approuvée lors des précédents Conseil des ministres. Concernant la relance des industries électriques, le chef de l'Etat a ordonné au ministre de l'Industrie de mettre fin à l'exportation des déchets ferreux, à partir de la fin mars prochain. Ces produits seront orientés vers le marché national pour appuyer l'industrie, en attendant la régulation du marché, conformément à une étude approfondie des exportations et des importations dans ce domaine. Aussi, le ministère de l'Industrie est sommé de couvrir, en premier lieu, les besoins du marché national avant de passer à l'exportation.