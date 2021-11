Réuni, hier, sous la présidence du chef de l'Etat, le Conseil des ministres a abordé plusieurs dossiers, dont certains ont un rapport direct avec le vécu des Algériens. On retiendra parmi les instructions du président de la République, celle concernant le projet de loi modifiant et complétant le Code pénal qui prévoit «des sanctions plus sévères à l'encontre des personnes impliquées dans les cas de fermeture d'établissements publics et de perturbation des intérêts des citoyens», à l'image des actions d'entrave à la circulation automobile sous prétexte de revendications sociales. L'autre sujet ayant trait «aux préoccupations des citoyens liées aux secteurs du commerce et de l'agriculture», ainsi que la «lutte contre la hausse des prix», le président Tebboune a instruit le gouvernement à prendre en charge les épisodes d'inflations subites quitte pour cela, à recourir «à des importations urgentes et exceptionnelles, afin de préserver le pouvoir d'achat, et inonder le marché de matières affectées par la spéculation, notamment de matières de grande consommation liées à la production de viande blanche», rapporte le communiqué de la présidence de la République. Abdelmadjid Tebboune a ordonné l'intégration des personnes sortant de prison au bénéfice de l'allocation chômage. L'objectif consiste à les accompagner dans une entretoisement de réinsertion sociale efficace. Au chapitre économique, notamment les négociations avec l'Union européenne, le chef de l'Etat a plaidé en faveur d'une réévaluation de «termes de l'accord d'association avec l'Union européenne, élément par élément, selon une vision souveraine et une approche «gagnant-gagnant». Il s'agit principalement de prendre en compte l'intérêt du produit national.