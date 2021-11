Le président italien, Sergio Mattarella, sera, aujourd'hui, à Alger dans le cadre d'une visite d'Etat de 2 jours. «Le président de la République italienne, Sergio Mattarella, entame les 6 et 7 novembre une visite d'Etat en Algérie, à la tête d'une délégation importante», indique un communiqué de la présidence de la République. Cette visite s'inscrit dans le cadre de «la consolidation du partenariat et du renforcement des relations de coopération étroite entre les deux pays amis, ainsi que l'ouverture de nouvelles perspectives au service des intérêts des deux peuples», a ajouté la même source.

La première visite en Algérie, depuis 18 ans, d'un président italien. Le dernier était Carlo Azeglio Ciampi. Il sera reçu en audience par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Sergio Mattarella aura également des entretiens avec le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahamne, le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil et le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Boughali. Cette visite, qualifiée de « moment historique» par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, s'inscrit dans le cadre des relations stratégiques que l'Algérie cherche à nouer avec des partenaires de confiance dans le Bassin méditerranéen. Une opportunité propice pour renforcer la coopération économique bilatérale, stratégique pour les deux pays méditerranéens. Au cours de cette visite, plusieurs accords seront signés dans les domaines de l'éducation, de la culture et de l'information. Outre des discussions politiques d'intérêt commun, l'approvisionnement de l'Italie en gaz algérien et l'intérêt que portent les deux pays à la production de l'hydrogène vert, seront au menu. Les discussions porteront également sur le prochain Forum d'affaires algéro-italien prévu pour le premier trimestre de l'année prochaine. Il sera coprésidé par le Premier ministre italien Mario Draghi qui se déplacera à Alger à la tête d'une forte délégation ministérielle. Premier client de l'Algérie, l'Italie achète, annuellement, plus du tiers du gaz algérien exporté, tandis qu'elle occupe la 2e place parmi les pays de l'Union européenne (UE) fournisseurs de l'Algérie. Au premier semestre 2021, l'Algérie a exporté pour près de 3 mds USD vers l'Italie et importé pour 1,23 mds USD. La balance commerciale entre les deux pays a toujours été excédentaire à la faveur de l'Algérie. Certes, le secteur des hydrocarbures occupe une place importante dans la relation économique algéro-italienne, ce qui n'empêche pas les deux parties à chercher à diversifier et à élargir leur partenariat. Lors de sa visite à Alger en décembre 2020, le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di-Maio, avait exprimé le souhait de son pays de diversifier les domaines de coopération avec l'Algérie, en plus des hydrocarbures, en citant, à titre d'exemple, les infrastructures, les PME, l'innovation technologique, l'agro-industriel et les télécommunications. «Nous avons beaucoup d'espoir dans les réformes économiques en cours en Algérie et surtout dans l'amélioration du climat des affaires, ainsi que des réformes bancaires», a affirmé le mois dernier, dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur d'Italie à Alger, Giovanni Pugliese, souhaitant «qu'une place de choix soit réservée à l'Italie dans le cadre de ces réformes». Séduit par le marché algérien qui offre de nombreux avantages dont une main-d'oeuvre jeune et qualifiée et un coût faible de l'énergie, le diplomate italien a soutenu: «Nous voulons aller très loin avec l'Algérie.». Au plan politique, l'Algérie et l'Italie partagent les mêmes positions, notamment sur la crise libyenne.