Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi a été reçu, aujourd’hui, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, par le Président de la République d’Irak, Barham Salih, à qui il a remis la lettre d'invitation que lui a adressée son frère, le président Abdelmadjid Tebboune pour participer aux travaux du 31e Sommet arabe prévu début les 1 et 2 novembre prochains à Alger. Le Garde des seaux a transmis « les salutations fraternelles du président de la République Abdelmadjdi Tebboune au président Barham Salih ». De son côté, le Président irakien a chargé Abderrachid Tebbi de transmettre ses chaleureuses salutations fraternelles au président de la République. Selon un communiqué de la présidence irakienne, Barhan Salih a confirmé « sa participation au sommet, à le soutenir, à y participer activement et à en faire un succès », car « il s'agit d'un sommet important pour unifier les efforts et promouvoir l'action arabe commune ». Le communiqué a ajouté qu’ « au cours de l’entretien, les deux parties ont discuté des relations bilatérales et l'importance d’œuvrer à les renforcer dans divers domaines ». Les deux parties ont également abordé « les questions arabes, régionales et internationales d'intérêt commun » et « l'importance de la coordination conjointe pour apaiser les tensions régionales et mettre fin aux crises dans la région ».