Dans un long entretien qu'il a accordé au magazine français Le Point, Abdelmadjid Tebboune a commencé son récit depuis sa prise de fonctions comme président de la République, affirmant qu'à son arrivée à El Mouradia «le pays était au bord du gouffre». Tout en reconnaissant le mérite du «sursaut populaire, le Hirak authentique et béni du 22 février 2019» qui a permis «de stopper la déliquescence de l'État en annulant le cinquième mandat», le président considère que les choses ont aujourd'hui changé et que le Mouvement populaire a choisi «la voie de la raison en allant à l'élection présidentielle». Il insiste sur le poids de l'armée et son rôle dans la sauvegarde du pays, avant de revenir sur «une minorité (qui) a refusé l'élection», dont il dit clairement refuser le «diktat». Il explique les raisons de l'indulgence de l'Etat quant à la poursuite des manifestations après la présidentielle et leur refus, ces dernières semaines, en affirmant que «tant qu'on était au stade des idées, il n'y avait pas de problème, mais les appels à la violence, c'est autre chose». C'est d'ailleurs la raison première qui a amené l'état à décréter «Rachad» et le MAK comme mouvements terroristes. Abdelmadjid Tebboune tient à expliquer que «l'islam politique ne me gêne pas, parce qu'il n'est pas au­ dessus des lois de la République, mais l'islamisme en tant qu'idéologie (...) n'existera plus jamais en Algérie». Très optimiste quant à la participation aux prochaines législatives, le président soutient «qu'il y a un engouement, notamment chez les jeunes» pour le prochain rendez-vous électoral car les Algériens «veulent que le pays reste sur la voie de la légalité». Un pays «facile à vivre» où «on peut être heureux» car «on peut détester Tebboune, mais pas détester son propre pays». Candidat «du peuple et de la jeunesse» comme il s'est lui- même qualifié, Tebboune n'écarte pas la création d'un parti présidentiel «mais pas pour le moment». Il n'écarte pas, non plus, l'idée d'un second mandat même s'il «n'y pense pas (...) Je ne sais pas. On n'est qu'au début de mon mandat». Sur le plan économique, Abdelmadjid Tebboune va annoncer une grande réforme de la politique des subventions, mais affirme que l'État social sera maintenu. Aux investisseurs, il a rappelé que l'Algérie est un pays solvable, non endetté et qui compte 45 millions de consommateurs. Il a aussi insisté sur la guerre menée contre la bureaucratie et les blocages administratifs. Concernant l'industrie automobile, les objectifs de l'Algérie sont tracés. L'usine Peugeot qui a «le mérite de ne pas avoir accepté de verser de pot-de-vin» a toutes ses chances dans le pays, a dit le président qui, en évoquant le constructeur automobile français, n'a pas manqué de revenir sur les échanges algéro-français, notamment l'annulation de la dernière session du Comité inter-gouvernemental de haut niveau (Cihn). Sans détour, il explique que la réduction de la représentation française en est la cause principale avant de dire que «la balle est dans le camp du gouvernement français». Sur le dossier de la mémoire, le président a été très clair, «l'Algérie attend une reconnaissance totale de tous les crimes». «Ce que nous voulons, c'est une mémoire apaisée, reconnue. Qu'on sorte de cette fable d'Algérie terra nullius où la colonisation aurait apporté la civilisation», a dit Tebboune. Il espère tout de même que cela se fasse sous la présidence d'Emmanuel Macron qui «a toute mon estime» car «si nous n'arrivons pas à jeter des passerelles solides entre les deux pays sous la présidence Macron, cela ne se fera jamais, et nos pays garderont toujours une haine mutuelle». Sur les tensions qui secouent la région et la position de l'Algérie, le président va aussi faire le point. En premier, il y a le voisin de l'ouest avec lequel l'Algérie ne «peut pas ouvrir les frontières» car il s'agit d'«un vis-à-vis qui l'agresse quotidiennement». Sur la question sahraouie et la reconnaissance de sa marocanité par Trump, Tebboune s'étonne comment on peut penser offrir à un monarque un territoire entier, avec toute sa population? Enfin, l'Algérie n'abandonnera jamais le voisin malien ni la cause palestinienne. Quant à Israël, l'Algérie ne normalisera jamais ses relations «tant qu'il n'y aura pas d'État palestinien».