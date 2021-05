L'Aïd El Fitr a été une occasion pour le président Tebboune d'échanger les voeux de l'Aïd avec plusieurs chefs d'Etat, mais aussi d'aborder des questions d'actualité brûlante à l'exemple des derniers développements dans les territoires palestiniens. Mardi dernier, Abdelmadjid Tebboune a reçu un appel téléphonique de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Après les voeux, les deux présidents ont évoqué la question palestinienne et «ont convenu de l'impérative cessation de l'agressions sioniste contre le peuple palestinien sans défense et ses symboles sacrés». L'entretien téléphonique a été une occasion pour les deux chefs d'Etat de passer en revue aussi la situation en Libye, à la lumière des nouvelles donnes et perspectives. Les deux présidents ont convenu «de tenir une rencontre prochaine pour éviter tout dérapage qui pourrait compromettre les acquis réalisés». Concernant les relations bilatérales, les deux présidents ont affirmé «la nécessité de relancer la Grande commission mixte de coopération dans les plus brefs délais». Abdelmadjid Tebboune a eu plusieurs autres échanges téléphoniques. Mercredi dernier, il a présenté au président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, ses félicitations à l'occasion de l'Aïd El Fitr, en lui adressant ainsi qu'au peuple égyptien les voeux de stabilité et de prospérité. De son côté, le président égyptien a souhaité davantage d'essor et de progrès au peuple algérien. À son homologue tunisien, Kaïs Saïed, le chef de l'Etat a exprimé ses sentiments de fraternité et d'amitié au peuple frère. De son côté, le président tunisien a exprimé ses voeux de bonheur et de prospérité aux Algériens. Le président s'est entretenu enfin avec son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et l'Emir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani.