national des droits de l'homme (Cndh), Bouzid Lazhari, a réagi, hier, aux attaques de Karim Tabbou lors de l'enterrement de Me Ali Yahia Abdennour. Tout en dénonçant le comportement du militant, Lazhari a révélé avoir pris la décision de poursuivre, en son nom personnel et non en celui du Cndh, en justice le militant politique, sorti récemment de prison. «Il (Karim Tabbou, Ndlr) m'a violemment interpellé, se livrant à des gestes menaçants de la main, en me disant que ce cimetière était une zone libérée, interdite aux gens du pouvoir», a raconté Lazhari Bouzid au média La Patrie News. Face aux agissements de Tabbou, Lazhari Bouzid a indiqué avoir «invité cet individu à venir en discuter calmement dans (son) bureau, et à cesser de troubler le repos des morts». «J'ai tout fait pour rester calme et éviter de lui tendre l'occasion pour qu'il dise que je l'aurais agressé à mon tour», a-t-il assuré.