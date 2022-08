Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré son engagement de revoir à la hausse les salaires des travailleurs, l'allocation chômage et les pensions de retraite. Une mesure à même d'améliorer le pouvoir d'achat du citoyen. Présidant, hier, une réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a instruit le gouvernement à l'effet d'inscrire ces augmentations dans la loi de finances 2023. «Je m'engage à revoir à la hausse les salaires et l'allocation chômage, notamment avec l'amélioration des recettes financières du pays» avait indiqué le chef de l'État lors de son entrevue périodique, fin juillet dernier, avec les représentants de la presse nationale. Cette révision se fera «à travers la révision du point indiciaire ou bien via une hausse directe des salaires afin d'éviter de créer une nouvelle inflation», avait alors, précisé le président Tebboune. Dans son intervention, le chef de l'État avait ajouté que «tant qu'il y a des recettes supplémentaires cette année (2022), je m'engage à augmenter les salaires des travailleurs et l'allocation chômage. Cette mesure interviendra au début de l'année 2023, car ça fera partie de la loi de finances de l'année prochaine». Concernant la révision des salaires, le président Tebboune avait fait savoir que l'augmentation se fera sur la base d'une étude approfondie pour qu'il n'y ait pas d'inflation, annonçant «la possibilité d'augmenter les salaires à la faveur d'une seule décision ou de manière progressive tout au long de l'année». Concernant l'avant-projet de loi portant mesures particulières de rassemblement pour le renforcement de l'unité nationale, le président Tebboune a renvoyé le texte pour une seconde lecture. 

À cet égard, le président Tebboune a requis que les bénéficiaires soient circonscrits aux éléments des groupes armés, qui ont fait reddition après l'expiration de la durée de validation de la loi sur la Réconciliation nationale, promulguée en 2005. Dans cet ordre d'idées, le chef de l'État a mis en avant l'importance de la loi relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et de la corruption en général, tout en insistant sur son application et le respect de toutes les procédures et décisions judiciaires rendues. Sur un autre volet et concernant les récents incendies de forêts et les mesures prises pour y faire face, le chef de l'État a ordonné au gouvernement d'accélérer le processus d'acquisition des avions bombardier d'eau avec l'obligation que le premier soit réceptionné en «décembre prochain» et le deuxième durant le premier semestre de l'année prochaine, selon le communiqué sanctionnant la réunion du Conseil des ministres. La capacité de ces avions ne doit pas être inférieure à 12 000 litres d'eau. À l'occasion le chef de l'État a «rendu un hommage appuyé à tous ceux ayant été mobilisés (agents de la Protection civile, militaires, agents de la DGF et simples citoyens)» lors des derniers incendies de forêts ayant ravagé plusieurs wilayas de l'est du pays. À cet égard, le ministère de l'Agriculture est instruit d'indemniser les agriculteurs sinistrés avant le début de la saison agricole. En outre, le Président a souligné la nécessité d'exploiter les capacités technologiques, en particulier les drones.