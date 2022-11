Le président de la République de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a achevé samedi une visite de travail et d'amitié de trois jours en Algérie. Diaz-Canel Bermudez a été salué, à son départ à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger, par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane et des membres du gouvernement. Un accueil officiel avait été réservé au président cubain par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au siège de la Présidence de la République, avec lequel il a eu des entretiens qui avaient été, par la suite, élargis aux membres des délégations des deux pays. Dans une déclaration conjointe avec le président cubain, au terme de ces entretiens, le président Tebboune a réaffirmé la solidarité permanente de l'Algérie avec le peuple cubain en vue de lever le blocus économique, commercial et financier qui lui est imposé depuis plus de 60 ans. Il a, à cet égard, annoncé que « l'Algérie a décidé d'atténuer les difficultés auxquelles fait face l'économie cubaine, à travers l'annulation des intérêts sur la dette cubaine auprès de l'Algérie et le report du paiement de ces dettes ». Le président de la République a indiqué que l'Algérie a également décidé « de faire don d'une centrale électrique solaire à Cuba et de reprendre les approvisionnements en hydrocarbures pour permettre à ce pays de remettre en marche les centrales électriques et mettre fin aux coupures actuelles d'électricité », a-t-il ajouté.