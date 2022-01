Le séminaire sur le système de santé, qui a rendu ses recommandations pour une meilleure prise en charge des malades, aura été un rendez-vous éminemment politique. L'importance du sujet qui concerne l'ensemble de la communauté nationale, la qualité des participants qui comptent parmi l'élite de l'élite du pays et un président décidé à dire les quatre vérités sur l'état réel du pays, constituent les ingrédients qui font l'importance de la séquence de Club des pins. Et pour cause, le chef de l'Etat a répondu aux détracteurs de la République et souligné les insuffisances des appareils de l'Etat, sans concession. Le discours de Abdelmadjid Tebboune à la clôture du séminaire était un grand moment de politique comme les démocraties de par le monde gagnent à vivre. L'homme a établi un diagnostic juste devant un auditoire particulier, qui connaît parfaitement le poids des mots, le sens des discours et sait évaluer l'importance du contexte. En adressant son message aux professeurs de toutes les disciplines médicales, le chef de l'État les prenait en témoins de tout ce qui a été réalisé par l'Algérie indépendante. Ce ne sont pas des jeunots en début de carrière, ni des retraités nostalgiques. L'auditoire du Palais du peuple était très majoritairement composé d'hommes et de femmes qui ont rejoint les bancs de l'école au lendemain de la libération du pays du joug colonial. Ils ont accompagné leur pays dés leur prime jeunesse. Ils ont vu les choses changer avec des yeux d'enfants, puis constaté les réalisations de nombreux lycées et universités. Ils en étaient les premiers étudiants. Ils ont également vu s'inaugurer des centaines de polycliniques et des dizaines d'hôpitaux. Ils y étaient les premiers à exercer la médecine. Ces esprits éclairés, qui étaient face au président Tebboune, comprenaient parfaitement le sens profond de son discours.

D'où les salves d'applaudissements qui en disaient long sur la communion née entre le président et les professeurs. Tebboune a fait la démonstration que l'Algérie n'est pas une image figée et détestable comme la dépeignent les esprits obtus et les faiseurs de chaos. Tous ces «semeurs de pessimisme», tel que les décrit Abdelmadjid Tebboune, «trompent l'opinion» et la conduisent directement sur la voie du désespoir, en lui voilant la vérité. Celle-ci est pourtant éclatante. Et le chef de l'Etat en a tracé les grandes lignes. L'espérance de vie de l'Algérien entre la nuit coloniale et aujourd'hui, la couverture sanitaire totale du pays, la guerre gagnée contre les maladies transmissibles...et les exemples sont innombrables.

L'élite de l'élite présente, avant-hier au Club des pins, a le triple avantage de la représentativité nationale, de l'expérience humaine et de l'intelligence supérieure. L'aréopage de spécialistes a décelé les accents de sincérité dans le discours du président de la République. Il a applaudi l'homme, pour lui signifier que le message est bel et bien passé. Abdelmadjid Tebboune n'exaltait pas sa politique et encore moins la majorité politique qu'il conduit à la tête de l'Exécutif. Son propos ne concernait pas les deux dernières années du vécu du pays. Il a évoqué les équipements de dernière génération acquis dans la décennie 2000, les centrales nucléaires édifiées dans les années 80 et 90... Et plus loin encore dans le passé. Tebboune ne défendait pas son bilan, mais celui de l'État algérien qui a vaincu des maladies grâce à des médecins, dont certains étaient présents au séminaire. Ce même Etat poursuit la réalisation de nouvelles lignes de métro avec une intelligence et des bras à 100% algériens. Une dizaine d'entreprises publiques se préparent à réaliser près de 800km de route dans le désert mauritanien. D'autres sociétés pharmaceutiques se lancent dans la production de médicaments biosimilaires. Des produits anticancéreux authentiquement algériens seront bientôt fabriqués localement... Et là aussi les exemples sont très nombreux.

L'Algérie nouvelle, qui se prépare à amorcer son virage économique majeur, est le produit d'une série d'expériences, certaines réussies, d'autres moins, mais l'ensemble est très loin de l'image que les haineux veulent donner du pays. En cela le discours d'avant-hier tranche avec les précédents. Il remet beaucoup de pendules à l'heure et pointe les insuffisances du pays, comme l'entretien des ouvrages qui fait défaut. C'est un mal algérien et le président Tebboune le pointe du doigt avec la même sincérité et détermination. C'est sans doute ces défauts que les détracteurs de la République brandissent au regard des Algériens pour leur cacher la vérité. Celle-ci devrait sauter aux yeux. Leur pays est une puissance africaine. Le message de Abdelmadjid Tebboune est destiné aussi à tous les Algériens. Il leur dit en substance d'aimer leur pays, car si d'autres l'aiment à leur place, ce sera à leur détriment.