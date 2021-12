Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité la sélection nationale des locaux de football après sa qualification aux demi-finales de la Coupe arabe de la Fifa-2021 suite à sa victoire face au Maroc, aux tirs au but (5-3), (1-1 au terme du temps réglementaire) (et 2-2 après les prolongations), au stade d'Al Thumama, à Doha, pour le compte des quarts de finale de la compétition arabe qui se tient au Qatar (du 30 novembre au 18 décembre). «Félicitations, un million et demi de fois, Champions», a écrit le président Tebboune sur son compte Tweeter.

Aïmene Benabderrahmane: «Vous avez ravivé notre mémoire»

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a félicité la sélection nationale des locaux de football, après sa qualification aux demi-finales de la Coupe arabe de la Fifa-2021, suite à sa victoire face au Maroc aux tirs au but (5-3), (1-1 au terme du temps réglementaire) (et 2-2 après les prolongations), samedi, au stade d'Al Thumama, à Doha, pour le compte des quarts de finale de la compétition arabe qui se tient au Qatar (du 30 novembre au 18 décembre). «Vous étiez comme un seul homme. Avec détermination et persévérance vous avez réalisé la qualification. Félicitations à notre sélection pour avoir atteint les demi-finales de la Coupe arabe. Avec cette image, vous avez ravivé notre mémoire, alors que nous commémorons le 61ème anniversaire des manifestation du 11 Décembre 1960. Félicitations mille fois et Inchallah la finale et la coupe», a écrit le Premier ministre sur son compte Tweeter.

Ramtane Lamamra: «Une qualification méritée»

Dans un tweet, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, a chaleureusement félicité l'éclatante victoire de l'Equipe nationale de football, face au Maroc. «Félicitations à l'Equipe nationale pour sa belle victoire et sa qualification méritée. Très fiers de nos jeunes, de leurs performances exceptionnelles et de leur grande sportivité. Bonne chance pour le reste du voyage, si Dieu le veut», a tweeté le chef de la diplomatie algérienne.



Salah Goudjil: «Vous avez réalisé le rêve des Algériens»

Le président du Conseil de la nation Salah Goudjil, a félicité la sélection nationale des locaux de football, après sa victoire face au Maroc.

«Vous nous avez procuré d'agréables moments de joie mêlés de fierté après votre victoire, dans un esprit sportif, au bout de 120 minutes de créativité, de plaisir et d'esprit combatif», a écrit Salah Goudjil dans son message de félicitations.

Le président du Conseil de la nation a également salué les protégés de Madjid Bougherra pour avoir, a-t-il dit, «réalisé le rêve des enfants de votre pays, au moment ou l'Algérie nouvelle entame sa troisième année».

«Encore une fois, félicitations et sincères voeux de succès pour les prochains tours pour gagner la coupe. Vive l'Algérie. Gloire et éternité à nos valeureux martyrs», a conclu Salah Goudjil.

Le général de corps d'armée Saïd Chanegriha : «Je vous souhaite davantage de succès»

Le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a félicité la sélection nationale des locaux de football après sa qualification aux dépens du Maroc. Le chef d'état-major de l'ANP a, dans un message, félicité la sélection algérienne, pour sa victoire et sa qualification, lui souhaitant «davantage de succès».