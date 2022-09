Le président de l'Observatoire national de la société civile (Onsc), Abderrahmane Hamzaoui a annoncé, hier, en marge des travaux de la troisième session ordinaire du Conseil national, la mise en place d'une commission thématique autour de la question «des subventions sociales».

À ce propos, il annoncera que l'observatoire qui est partie prenante dans le cycle des consultations politiques lancées par le président de la République, émettra un certain nombre de propositions nouvelles concernant ce dossier sensible. Hamzaoui a également fait montre d'un certain nombre de discussions au sujet des grandes questions nationales au sein de son institution. Estimant que l'observatoire de la société civile a entamé ses pas vers un travail judicieux et efficient, il fera état de chantiers et de haltes importantes qui se tiendront au courant de l'année 2023. Parmi ces haltes, on citera la tenue des premières Assises nationales de la société civile, courant novembre prochain, qui seront inaugurées par le président de la République. Mais avant cela, l'Observatoire devra accueillir en Algérie le Forum arabe du travail associatif le 17 septembre à Oran. Enumérant les décisions importantes du président de la République, il citera la mise en place du Conseil supérieur de la jeunesse, l'instance nationale de lutte contre la corruption, etc. Au sujet de l'introduction de la langue anglaise dans les paliers de l'enseignement fondamental, Hamzaoui soulignera que cette «décision est d'une grande importance, qui est à même de consolider le système de l'Éducation nationale». Abordant l'actualité nationale, notamment les incendies ayant ravagé l'est du pays, il annoncera la mise sur pied de chantiers de formations au profit des secouristes et des bénévoles qui ont participé à l'extinction de ces incendies. Au sujet de la loi sur les associations qui devra être présentée devant le Conseil des ministres, le président de l'observatoire a fait état de propositions et de recommandations issues des différentes rencontres et conférences organisées au niveau des wilayas du pays.

Une plate-forme numérique a été également mise à profit des associations et organisations, en vue de contribuer à l'enrichissement des propositions relatives aux statuts de l'association. À ce propos, le président de l'Observatoire a annoncé que «2146 propositions émanant de plus de 1000 associations et organisations ont pu être recueillies, via la plate-forme numérique et les rencontres de wilayas». Bifurquant sur la scène politique internationale, Hamzaoui commentera l'actualité des récentes visites de chefs d'État et les visites d'État du président Tebboune à l'étranger. Il estimera, à ce propos, que «l'Algérie est devenue un pays incontournable sur la scène mondiale». Abordant les thèmes d'importance en relation avec les grandes questions d'intérêt national, que l'Observatoire a eu à traiter, l'orateur a estimé que pour le moment, «le monde connaît des interactions importantes, et l'Algérie n'est pas à l'abri de ces interactions, notamment les répercussions de la crise ukraino-russe, dans laquelle l'Algérie a arraché une position importante». Selon Hamzaoui, cette nouvelle posture ou position de l'Algérie sur la scène mondiale «se traduit par le recours de nombreux dirigeants mondiaux et de grands pays aux services de l'Algérie pour l'impliquer dans d'importantes décisions internationales, qui ont renforcé sa position dans le monde, ainsi que des démarches diplomatiques et la forte présence de la diplomatie nationale au niveau régional et international». Abordant le volet relatif aux préparatifs du Sommet arabe, il estimera que cet important sommet sera «l'occasion d'appuyer et de soutenir les causes justes, au premier rang desquelles les questions palestiniennes et sahariennes».

À l'issue du deuxième et dernier jour des travaux de cette session ordinaire, le président de l'Observatoire a tenu à s'exprimer devant la presse au sujet de l'agenda annuel de son instance, énumérant les différents chantiers qui devront être lancés. L'Observatoire national de la société civile ne semble pas avoir encore pris toutes ses marques. Toutefois, il semblerait que les prémices d'une réelle action savante et réfléchie, au regard de sa composante fortement bigarrée et riche, soient déjà là.