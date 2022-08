Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, est arrivé jeudi à El-Tarf, sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour s'enquérir des dégâts causés par les feux affectant la wilaya. Accompagné du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamal Beldjoud, Benabderrahmane a constaté l'ampleur des dégâts causés par les feux dans la région de Brabtia à El-Kala. Beldjoud avait précisé, mercredi, que les incendies avaient fait 24 morts dans la wilaya d'El-Tarf et deux morts dans la wilaya de Sétif.Les feux ont ravagé près de 1.800 hectares de broussailles et quelque 800 hectares de couvert forestier dans les wilayas d'El-Tarf, Sétif, Souk Ahras, Jijel, Skikda et Tipasa, a-t-il ajouté.Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait présenté, mercredi, ses sincères condoléances aux familles des victimes de ces incendies, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Le Président Tebboune a assuré le soutien de l'Etat et la pleine mobilisation des différents services pour venir à bout de ces incendies et prendre en charge les blessés.