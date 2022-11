Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a présidé, aujourd’hui à Alger, l'ouverture des assises nationales de la société civile qui se tiennent sous le thème « La société civile, socle de l'édification de l'Algérie nouvelle », avec la participation de 700 représentants d'associations nationales et locales, d'organisations, de syndicats et de la communauté nationale à l'étranger. Organisé par l'Observatoire national de la société civile (ONSC), ce rendez-vous constituera une occasion de dialogue et de concertation entre les différents acteurs sur les moyens de promouvoir le rôle de la société civile dans l'édification de l'Algérie nouvelle à travers la consécration des principes de la citoyenneté agissante au sein de la société. Les participants débattront, pendant deux jours, de la réalité de la société civile et les problèmes rencontrés tout en examinant les mécanismes à même de renforcer son rôle de partenaire essentiel dans l'élaboration des politiques publiques. L'ouverture des assises s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, de membres du gouvernement et de responsables locaux.