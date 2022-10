Le Premier ministre, Aïmene Benaderrahmane, a Présidé, aujourd'hui à Alger, la cérémonie d’ouverture du Forum d'affaires Algérie-UE sur l'énergie, organisé pour promouvoir les investissements et les partenariats industriels entre les entreprises algériennes et européennes en matière de gaz naturel et des énergies nouvelles et renouvelables. Juste avant l'ouverture du forum, le Premier ministre a visité une exposition organisée en marge de l'évènement, regroupant des entreprises algériennes activant dans le secteur de l'Energie, à l'instar de Sonatrach, Sonelgaz, les agences Alnaft et l'Aprue, l'entreprise Shames Djarair spécialisée dans le photovoltaïque, et d'autres entreprises publiques et privées, où il a donné des orientations et reçu des explications sur l'état d'avancement des projets en cours. Ce forum de deux jours, 2ème du genre après celui tenu en 2016, réunit plusieurs ministres, dont le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, la Commissaire européenne à l’énergie, Kadri Simson, le président du CNESE, en plus de parlementaires, des représentants des ambassades des pays de l'UE accrédités en Algérie, de hauts cadres de ministères, entreprises et institutions nationales ainsi que des associations industrielles et organisations patronales. Il a pour objectif de promouvoir les investissements et les partenariats industriels entre les entreprises algériennes et européennes dans le secteur de l'énergie et d'engager des partenariats mutuellement bénéfiques, à la lumière de la situation énergétique actuelle. Le programme de cette rencontre comprend des panels de haut niveau sur le gaz naturel, les énergies nouvelles et renouvelables, l'efficacité énergétique ainsi que l'hydrogène. Des rencontres B2B et une exposition sont organisées en marge du forum pour permette aux participants de discuter des opportunités de partenariat et d'investissement entre l'Algérie et l'UE. Le Forum a été précédé , lundi dernier, par la tenue de la 4ème réunion annuelle de haut niveau du dialogue énergétique entre l’Algérie et l’Union européenne, sous la co-présidence de Arkab et de Mme Simson.