La fièvre du hashtag "Akhannouch dégage" ayant envahi la toile au Maroc, s'est déplacé à la vie réelle à travers le royaume, notamment à Agadir, où le Premier ministre Aziz Akhannouch a été chassé par le public d'un festival dans la ville du sud-ouest marocain. En effet, la présence d'Akhannouch à la première soirée du festival "Timitar", de retour après deux années d'interruption, n'était pas du goût du public. Le hashtag "Akhannouch dégage", qui a envahi l'espace virtuel, a gagné la vie réelle de tous les jours en raison de la politique d'indifférence adoptée par le gouvernement du Makhzen et son Premier ministre, propriétaire d'une société d'importation et de distribution de carburants, accusé de monopole. Pour les Marocains, la présence d'Akhannouch au festival constitue une "provocation" au public l'ayant accueilli, d'ailleurs, par des slogans hostiles lui demandant de partir.Aziz Akhannouch, contraint par la foule à quitter les lieux, a voulu assister au festival au moment où les feux ravageaient plusieurs régions du nord du Maroc, entraînant le déplacement de nombreuses familles et le décès d'au moins une femme, ainsi que la destruction de milliers d'hectares de forêts, de champs et de centaines de villages et hameaux.