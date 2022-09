En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Aïmene Benabderahmane, effectuera une visite officiel de deux jours en Mauritanie. Le Premier ministre sera reçu en audience par le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazaouani, auquel il remettra une lettre d'invitation du président Tebboune pour participer aux travaux du 31e Sommet arabe prévu à Alger les 1er et 2 novembre 2022.

Cette visite sera également l'occasion de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans tous les domaines et à la pousser vers des horizons plus larges.

En effet, le Premier ministre coprésidera avec son homologue Mohamed Ould Bilal Massoud, la 19e session de la Commission mixte algéro-mauritanienne. Les hauts responsables des deux pays qualifient les relations algéro-mauritaniennes, connues pour leur activité sans précédent, de «stratégiques et excellentes», et qu'elles témoignent d'un consensus de positions et de visions adoptées par une volonté politique commune pour renforcer les conditions économiques, sécuritaires et sociales, coopération militaire et soutenir le rapprochement entre les deux peuples. La tenue de cette session de la Commission mixte algéro-mauritanienne a été au centre de l'entretien qu'a accordé, en juillet dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l'étranger, Mohamed Salem Ould Merzouk. «Les deux pays oeuvrent de concert, depuis plusieurs jours, à la préparation de la 19e session de la Commission mixte algéro-mauritanienne prévue à la mi-septembre en Mauritanie», a déclaré Mohamed Salem Ould Merzouk au sortir de l'audience. Aussi, les deux pays se sont attelés à l'activation des mécanismes de coopération bilatérale en vue de garantir une exploitation optimale des opportunités offertes aux deux pays notamment dans les domaines de la formation, l'agriculture, la santé et l'éducation, tout en veillant au suivi et à l'évaluation de la mise en oeuvre des projets communs. Occasion également d'aborder la réception, eu mois d'octobre prochain, des deux postes frontaliers Chahid Mostefa Ben Boulaïd en cours de réalisation entre l'Algérie et la Mauritanie. Aux plans régional et international, les deux ministres ont abordé les derniers développements sur la scène maghrébine et dans le Monde arabe, outre les défis induits par la situation dans la région sahélo-saharienne, en raison de la recrudescence des actes terroristes, outre les moyens d'y faire face à travers la réactivation des cadres et mécanismes créés à cet effet, sous l'égide de l'UA, notamment la relance du Comité d'état-major opérationnel conjoint (Cemoc).