Le Premier ministre égyptien, le Docteutr Moustafa Kemal Madbouli, est arrivé hier à Alger. Il a été accueilli à l'aéroport international Houari Boumediene-Alger par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, avec lequel il coprésidera, aujourd'hui, les travaux de la 8e session de la Haute commission mixte algéro-égyptienne. Une occasion d'aborder les moyens et outils de booster la coopération bilatérale. À la tête d'une forte délégation ministérielle, le chef de l'Exécutif égyptien sera reçu en audience par le président de la République Abdelmadjid Tebboune.

La délégation égyptienne comprend le Docteur Mohamed Chaker, ministre de l'Electricité et des Energies renouvelables, Tarek El-Molla, ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Khaled Abdel Ghaffar, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et ministre de la Santé par intérim, Mme Rania Al-Mashat, ministre de la Coopération internationale, le Docteur Assem Al-Jazzar, ministre du Logement, des Services publics et des Communautés urbaines, Nevin Jameh, ministre du Commerce et de l'Industrie, et le conseiller Mohamed Abdel Wahab, président exécutif de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches. Pour rappel, la dernière réunion de la Haute commission mixte algéro-égyptienne s'est tenue en 2014, au cours de laquelle 17 accords de coopération conjointe ont été signés.

La tenue de la session d'aujourd'hui a été discutée en janvier passé lors de la visite en Egypte du président de la République, Abdelmadjid Tebboune ou il a été reçu par son homologue Abdel Fattah Al-Sissi. À cette occasion, plusieurs mémorandums de coopération seront signés entre les deux parties. Les domaines concernés sont l'irrigation et les ressources en eau, la coopération entre instituts diplomatiques, les transports terrestres, le contrôle financier, l'environnement, l'industrie, l'énergie, et le développement durable. Par ailleurs, les deux Premiers ministres présideront un forum d'hommes d'affaires. Pour bien préparer cette réunion, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a tenu une séance de» travail avec Mme Rania Al-Mashat. Soulignant que cette rencontre «traduit la volonté politique sincère» des dirigeants des deux pays et leur détermination à hisser les relations de fraternité et de coopération au niveau du partenariat stratégique, au mieux de leurs intérêts communs et en concrétisation de leurs aspirations à davantage de développement et de progrès, le ministre a indiqué que cette réunion se veut une occasion pour effectuer une évaluation globale et objective de la coopération entre les deux pays, de faire le point sur les réalisations accomplies et de cerner les difficultés entravant le processus de coopération pour mettre en place des plans pratiques pour leur résolution. Reconnaissant des réalisations en- deçà des attentes, Ahmed Zeghdar a appelé à «une révision de la coopération et des partenariats, en prévision d'une relance renouvelée basée sur des fondements objectifs». Une relance tributaire de l'adhésion de tous les secteurs, notamment les opérateurs économiques des deux pays, en sus d'une «mise à profit optimale des potentialités et des opportunités offertes» et «l'échange de bénéfices sur la base du principe de gagnant-gagnant». D'autant que les deux pays ont intégré la Zone de libre-échange africaine. De son côté, Mme Al-Mashat a appelé à «aplanir tous les obstacles pour renforcer la coopération et à focaliser sur des secteurs efficaces et rentables au profit des deux pays». Du fait, souligne-t-elle, que l'objectif de la réunion préparatoire était «de réaliser l'intégration économique et de supprimer tous les obstacles qui entravent l'augmentation du volume des échanges commerciaux entre les deux pays, ainsi que la promotion des investissements conjoints».