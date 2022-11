Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, a inauguré, samedi, le premier hôpital régional numérique intégré des urgences médico-chirurgicales, dans la wilaya d'Annaba. Cette réalisation sanitaire de qualité constitue «un acquis pour la santé en Algérie et un modèle de la concrétisation des engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à réaliser un bond qualitatif dans la prise en charge des malades et des prestations sanitaires», a déclaré le ministre, lors de l'inauguration de cet hôpital. D'une capacité de 165 lits, dont 30 pour la réanimation, l'établissement a été doté d'équipements médicaux modernes de pointe, dont celui du diagnostic, d'imagerie médicale et de chirurgie, entre au-

tres. Relevant du CHU Ibn Rochd d'Annaba, l'hôpital des urgences médico-chirurgicales d'El Bouni, accueillera prochainement des médecins de différentes spécialités pour répondre aux besoins de la population d'Annaba et des wilayas avoisinantes. «Ces médecins seront encadrés par l'équipe médicale professionnelle du CHU Ibn Rochd d'Annaba», a fait savoir le ministre. Lors de son inspection des différents services, dont la salle de cathétérisme, réservée aux urgences cardiaques, Abdelhak Saihi a fait savoir que «ce pôle sanitaire est un acquis pour la santé et une fierté pour la wilaya d'Annaba qu'il faut préserver et protéger». À cet effet, le ministre a mis l'accent sur l'entretien et la maintenance préventive périodique des équipements. Le responsable du département de la Santé a, dans ce contexte, fait savoir que le secteur s'est lancé dans le domaine de la maintenance et l'entretien des équipements médicaux. «La maintenance est un élément angulaire, pour la préservation des outils et des équipements de santé», a-t-il dit. Restant sur le prolongement de la réforme et de la modernisation du secteur de la santé, il a rappelé que ce pôle sanitaire régional numérisé est le premier du genre au niveau national numérisé, dont l'objectif est d'avoir un hôpital sans papier. «La numérisation vise à dispenser l'administration et les malades des dossiers classiques en papier»', a souligné Saïhi. Cette réalisation «pilote» a-t-il estimé, traduit la volonté de numériser le secteur, en plaçant le patient au coeur de toutes les réformes qui tendent à promouvoir le service sanitaire, affirmant que cela constitue une des priorités du secteur. Dans le même ordre d'idées, il a ajouté que « le pôle des U.M.C. d'El Bouni sera un une référence de la gestion numérique des infrastructures sanitaires, y compris le réseau des polycliniques». Dans la foulée, le ministre s'est dit prédisposé à renforcer encore le secteur de la santé en ressources humaines et en équipements nécessaires. Au-delà de ceci, il a annoncé la réalisation d'un autre établissement hospitalier pour la wilaya d'Annaba. Il s'agit d'un hôpital des enfants, dont l'assiette foncière et les fonds nécessaires pour sa réalisation sont disponibles. Pour cela, il a donné des instructions aux responsables de la santé, afin que cet hôpital soit doté d'un pavillon d'urgence qui sera réservé aux enfants et disposera de tous l'équipement nécessaire, au même titre que les salles destinées aux adultes. Par ailleurs, le ministre a inauguré le Centre de transfusion sanguine.

L'établissement annexe de l'hôpital des UMC d'El Bouni, est une banque du sang. Un plus pour la wilaya. Il a estimé que ce centre améliorera la collecte de ce liquide vital, sa préservation et surtout assurera sa disponibilité, afin d'alimenter les structures de santé de la wilaya. L'U.M.C d'El Bouni va alléger la forte pression dans les urgences du CHU d'Ibn Rochd d'Annaba et améliorer la prise en charge des malades et surtout la qualité des soins. Au terme de sa visite, le ministre a inauguré deux nouvelles infrastructures dans la commune de Tréat (Berrahal) et à la localité de Besbassa (Aïn Berda).